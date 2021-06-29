أزمة التسجيل الصوتي.. حسام حبيب يهاجم والده وشيرين تدافع عن زوجها

خرج حسام حبيب، زوج النجمة شيرين عبد الوهاب، عن صمته، وقام بالرد على التسجيل الصوتي الصادم المسرب والذي يعود لوالده.وتضمن التسجيل الصوتي، خطة مؤامرة حسام حبيب للاستيلاء على ثروة شيرين عبد الوهاب بعد الزواج منها، ورغبته في الزواج من فتاة صغيرة سرا للإنجاب.

وقال حسين حبيب، والد حسام حبيب، في التسجيل، بأن إبنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لشيرين.ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها.وهو ما دفع الأخير للرد بقوة على كلام والده، دون تكذيب صحة التسجيل الصوتي المسرب.وقال حبيب إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين.وإن له مصالح مؤكدا أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

وأكد حسام حبيب، أنه تزوج شيرين عبد الوهاب وهي أنجح واحدة في الوطن العربي ولا تحتاج لأحد.وبالنسبة لأقرب الناس له سيستمرون في هذه الأمور لأن الحنفية اتقفلت على حد تعبيره.مضيفا إن هؤلاء الأشخاص غير أسوياء وليس من حقهم إن يتدخلوا في العلاقة بينه وبين زوجته.

وأورد حسام حبيب: “إن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذيني وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه مني-ويقصد والده-.وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقي بالقانون حتى لو كان قريب مني، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت.وللأسف جاب سيرة والدتي رغم إنه الشخص اللي مخلفني ومنفصلين وكانت دائما تدعوني للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها”.

ومن جهتها دافعت شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، في تسجيل صوتي. وقالت: “حسام راجل مفيش منه، والناس اللي زيه بقوا مش موجودين في حياتنا خلاص.وبالعقل احنا بقالنا 4 سنين متجوزين ولو كان فعلا راجل عايز يستفيد مني، كان عمل ولو حتى غنوة سينجل لنفسه”.