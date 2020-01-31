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أزمة الحليب..وزير التجارة يرد على تعليقات المواطنين

الوطني
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أزمة الحليب..وزير التجارة يرد على تعليقات المواطنين
بقلم فوزية مسعدي

عاد وزير التجارة، كمال رزيق، إلى قضية بيع الحليب المدعم وإشكالية توزيعه عبر مختلف ولايات الوطن.

وكتب رزيق في رد له على سؤال احد المواطنين بولاية قالمة حول القضية، “سوف أتكفل بالأمر غدا إن شاء الله”.

وأضاف رزيق عبر صفحته “تويتر” قائلا “نحن لم نطالب إلا بالبيع  المحدد من القانون لحليب الزوالية”.

وأضاف “من يريد ذلك أهلا به ومن لا يرغب بذلك فما عليه إلا تغيير نشاطه التجاري، وكفى الله المشاكل”.

وأكد رزيق “لن تباع السلع المدعمة من طرف الدولة إلا بأسعارها المحددة”.

ودعا كل التجار والموزيع إلى” إحترام القانون لأنه لا يوجد شخص فوق القانون”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766014

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