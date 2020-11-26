أزمة المغرب والبوليساريو محور لقاء بوقدوم ونظيره النيجيري

قام وزير الخارجية صبري بوقدوم، بزيارة رسمية إلى أبوجا يومي 25 و 26 نوفمبر 2020، بدعوة من نظيره النيجيري جيفري اونياما.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد أجرى رئيسا الدبلوماسية تقييما شاملا للتعاون الثنائي متعدد القطاعات بين الجزائر ونيجيريا.

وفي هذا الصدد أثنى الوزيران على علاقات الصداقة و التعاون الممتازة القائمة بين البلدين.

كما أشار الوزيران إلى أهمية إعطاء الزخم اللازم للتعاون الاقتصادي من اجل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية التقليدية القائمة على الصداقة والتضامن.

وفي هذا السياق، أشار الوزيران إلى أهمية تنفيذ المشاريع الثلاثة الرئيسية التي تمت بلورتها، وهي الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز والوصل عن طريق الألياف البصرية.

كما ناقش رئيسا الدبلوماسية سبل ووسائل تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع مجتمعي الأعمال في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية التي يوفرها الجانبان، واشارا كذلك إلى ضرورة عقد الدورة الخامسة للجنة العليا المختلطة في ابوجا في اقرب وقت ممکن.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال التعليم العالي، حيث جدد بوقدوم استعداد الجزائر للمساهمة في تكوين الإطارات النيجيرية في مختلف المجالات.

هذا ورحب الوزيران بتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الآراء حول قضايا الساعة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في مالي وفي منطقة الساحل وفي ليبيا، وكذلك الوضع في الصحراء الغربية، لا سيما على ضوء التطورات الأخيرة المثيرة للقلق الشديد في الكركرات.

كما كانت لبوقدوم فرصة خلال هذه الزيارة للاجتماع برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النيجيري يوسف بوبا يعقوب، این ناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.