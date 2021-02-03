أزمة بن طالب متواصلة في شالك

لا تزال أزمة الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، مُستمرة مع ناديه شالك 04، والذي واصل حرمانه من التدرب مع التشكيلة المُحترفة.

وفشل الألمان في التخلص من متوسط الميدان، خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بسبب عجز المُهتمين به عن دفع راتبه الضخم.

وكشفت جريدة “كيكر” مؤخرا، بأن خيار فسخ عقد صاحب القدم اليُسرى لا يزال مطروحا، على طاولة مُسيري فريقه.

يُذكر بأن نجم توتنهام، تحصل على مُقترحات من بعض أندية الكالتشيو الإيطالي، ولكن الأمور لم تحسم معها في الوقت المُناسب.

ونُشير الى أن بن طالب مُستبعد منذ أسابيع طويلة، عن تشكيلة “الأزرق الملكي”، لأسباب وُصفت بالفنية من الإدارة.

وسيكون مُحارب الصحراء، حُرا من أي إلتزام بداية من الصيف القادم، موعد نهاية عقده مع شالك 04.