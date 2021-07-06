أزمة بين “غلطة سراي” و”بشكتاش” بسبب غزال

كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “غلطة سراي” الذي دخل على الخط من أجل التعاقد مع “رشيد غزال” قد دخل في أزمة مع نادي “بشكتاش” الغريم التقليدي وذلك بعد تقدم المفاوضات بين إدارة “غلطة سراي” وإدارة “ليستر سيتي”.

وأكدت ذات المصادر، أن الفرق بين عرض “بشكتاش” وعرض “غلطة سراي” سوى 500 ألف أورو، وهو ما يسبب حرجا لنادي “بشكتاش” الذي يعمل منذ عدة أسابيع على حسم صفقة “غزال”، لكن يبدو أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن.

في نفس السياق، أكد والد “غزال” في تصريحاته أن إبنه سيلعب في بشكتاش على أمل أن تحسم الأمور في أقرب وقت ممكن.