أزمة تهدد أحلام شبيبة جيجل

دقت إدارة نادي شبيبة جيجل، ناقوس الخطر، بسبب تفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق، والتي باتت تهدد أحلامه في الصعود إلى البطولة المحترفة.

وبعد مرور 20 جولة، من بطولة قسم الهواة “وسط شرق” تحتل “النمرة” المركز الرابع بـ 37 نقطة، على بعد 4 خطوات فقط من المتصدر شباب باتنة، ما يرشحها للتنافس بقوة أحد أبرز المنافسين على احدى تأشيرات الصعود.

وأفادت إدارة شبيبة جيجل، أن مشكل الحجز على الرصيد عرف توسعا مقلقًا. وذلك في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أمس الأحد.

وذلك، بعد أن: “حذا أشخاص آخرون حذو الرئيس السابق الذي كان أول من سعى إلى فرملة مسيرة النادي. لاسيما عقب الاستفاقة المحققة في الجولات الأخيرة ووجود فريقنا ضمن كوكبة المقدمة. بما يتيح له المنافسة من موقع قوة على إحدى التأشيرات المؤدية إلى الرابطة المحترفة”.

كما أوضحت الإدارة الجيجلية، أن لجوء دائنين آخرين إلى الحجز على الرصيد يثبت، للمرة الألف. أنّ ما يُسوَّق من شعارات حول حب الفريق ليس سوى ادعاءات هدفها استمالة الأنصار. في وقت تتكاتف فيه الجهود داخل أندية أخرى لتحقيق أهدافها. تتكالب عديد الأطراف من محيط الفريق لكبح جماحه وإبعاده عن سباق الصعود.

مشيرة إلى أنه وبناء المعطيات الحالية، يتضح أن الفريق بسبب هذه التصرفات: “يتجه نحو نفق مظلم، في ظل أزمة مالية خانقة زادت حدّتها الوضعية الراهنة. الأمر الذي يهدد الاستقرار العام للنادي ويقوّض آماله المشروعة في الصعود.”