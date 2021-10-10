أزمة ثقافية بين مصر والمغرب..ولمجرد السبب

تراجعت قناة مصرية عن بث حلقة كان من المقرر أن يشارك فيها الفنان المغربي سعد لمجرد. وهذا تزامنا مع حملة قوية دشنها ناشطون طالبوا فيها بطرده بسبب اتهامات التحرش التي طالته.

وتصدر وسم “مش عايزين سعد لمجرد في مصر” مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء هذا تزامنا مع الإعلان عن عزمه حضور حلقة ضمن برنامج “سهرانين” الذي يبث على قناة “أون تي في” الخاصة.

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وكان من المقرر عرض الحلقة التي سيشارك فيها لمجرد مع الفنان أمير كرارة، مساء الأربعاء الماضي. إلا أنه تم تأجيلها دون أي توضيح من قناة البث.

وخلال الأيام الماضية، انطلقت وسوم عدة وحملات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة القناة بعدم استضافة لمجرد. وهذا بسبب اتهامات الاغتصاب والتحرش الجنسي الموجهة إليه.

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