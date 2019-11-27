أزمة جديدة بين “بن العمري” و”الشباب” !!

الرياضة
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أزمة جديدة بين “بن العمري” و”الشباب” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تجددت الأزمة بين النجم الدولي الجزائري “جمال بن العمري” وإدارة فريقه “الشباب” السعودي اليوم الأربعاء.

المدافع المحوري للخضر غاب عن تدريبات فريقه “الليث” لليوم الثاني على التوالي دون سابق انذار.

الحساب الرسمي للشباب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر صورة من الحصة التدريبية لنهار اليوم.

وأرفقها بعبارة:”شهدت تدريبات اليوم مشاركة المحترف التونسي فاروق بن مصطفى، فيما واصل المحترف الجزائري جمال بن العمري غيابه عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي بدون عذر”.

وبخرجته الجديدة يكون “بن العمري” قد وصل لنقطة اللارجوع مع الشباب ويقترب أكثر من اي وقتا مضى من المغادرة.


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