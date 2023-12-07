أزمة جديدة بين شيرين وحسام حبيب!

نقلت مواقع إعلامية تُعنى بالشأن الثقافي، أنباء عن نشوب خلاف جديد بين المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت وسائل إعلام مصرية، أن شيرين عبد الوهاب، غادرت السعودية بدون حسام حبيب. وذلك بعد مشاركتها الأخيرة في حفل روائع السنباطي بموسم الرياض.

فيما إنتشرت أخبار أن سبب خلاف الفنانين، راجع لتدخل حسام حبيب في الأمور التنظيمية لحفلة زوجته في السعودية.

وعلم موقع القاهرة 24 من مصادر مقربة من الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، أن كل ما يتردد حول وجود خلافات بينهما بعد حفل روائع السنباطي، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وأكدت نفس المصادر، أن الفنانة تعيش حالة من النشاط الفني، معلقًا: “الكلام اللي منتشر عن وجود خلافات بين شيرين وحسام عبث ومش صح”.

ومن جهة أخرى، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية، اسم حفلها في موسم الرياض. قائلة: “ليلة شيرين في موسم الرياض بعنوان ليلة صوت إحساس العرب”.

وجاءت ليلة صوت إحساس العرب، بعدما أعلن مقدم حفل روائع السنباطي، بتوجيه من المستشار تركي آل الشيخ. بإقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب بموسم الرياض.

وشاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل روائع السنباطي، بمشاركة كوكبة من مطربي الوطن العربي، منهم أحمد سعد وصابر الرباعي.

وأعربت الفنانة عن سعادتها الكبيرة باستقبال الجمهور لها في مسرح أبو بكر سالم. وغنت خلال الحفل أغنية بعنوان عودت عيني على رؤياك لأم كلثوم ومن ألحان رياض السنباطي.

فيما تم تأجيل حفل لشيرين عبد الوهاب في دولة لبنان، بسبب تداعيات الحرب على لبنان من الجانب الصهيوني.

وتنشغل شيرين عبد الوهاب حاليًا بتحضيراتها لفيلمها الوثائقي الجديد، المقرر عرضه عبر منصة نتفيلكس.