أزمة جديدة ترهن مشاركة غويري في المونديال !

تلقى المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، ضربة موجعة أياما فقط عن ضبط الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، القائمة الموسعة المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويرتقب أن يعد مدرب “الخضر” يوم الـ 13 ماي الداخل قائمة تضم ما بين 35 إلى 55 لاعبا، تحسبا لـ”المونديال” على أن يرسل القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا إلى “الفيفا” في الفاتح من شهر جوان. علما أن تربص المنتخب ينطلق يوم الـ 25 ماي.

وبعدما غاب عن كأس أمم إفريقيا الأخيرة بسبب إصابة في الكتف، تلقاها أكتوبر الفارط رفقة “الخضر” استدعت إجراء عملية جراحية.

تعرض غويري الأسبوع الفارط، لإصابة جديدة على مستوى خلف الفخذ، خلال لقاء فريقه مارسيليا ضد لوريان. برسم الجولة الـ 30 من “الليغ1″، جعلته يغادر أرضية الميدان عند الدقيقة الـ 59.

وكشف موقع “madeinmarseillais” المقرب من “لوام” أن غويري. يعاني من إصابة في العضلات الخلفية للفخذ الأيمن (أوتار الركبة)، وهو ما يهدد بغيابه لفترة طويلة وتضييعه حلم المونديال.

كما أبرز المصدر ذاته، أن لاعب “الخضر” باشر عملية إعادة التأهيل من إصابته. إلا أنه سيغيب عن داربي الجنوب المقرر مساء اليوم الأحد، أمام نيس، في الجولة الـ 31 من “الليغ1”.

ومن دون شك، فإن الغياب المحتمل لغويري، عن المنتخب في المونديال. سيشكل ضربة موجعة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي سيفتقد لخدمات الحارسين انتوني ماندريا وماستيل ميلفين، بسبب الإصابة.

ويعتبر صاحب الـ 26 ربيعا، من أبرز ركائز خط الهجوم في المنتخب. وهو الذي بصم على عودة قوية منذ تعافيه من إصابته السابقة على مستوى الكتف. وسجل هذا الموسم مع مارسيليا 7 أهداف مقابل 3 تمريرات حاسمة في 16 مشاركة ضمن “الليغ1”.