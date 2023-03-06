أزمة جديدة تواجه الناجين من الزلزال المدمر

لا يزال الناجون من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بداية الشهر الماضي، يعانون من تبعاته القاسية.

وخلفت أزمة الزلزال الذي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا الكثير من الكوارث لا سيما فيما يتعلق بإيجاد منازل بديلة للمتضررين.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، انتشر بصفة غير مسبوقة، إستغلال الوضع المأساوي من قبل بعض العاملين في مجال العقارات.

وفي سوريا ارتفعت أسعار إيجارات المنازل بواقع 5 أضعاف وبشكل ملحوظ في محافظة اللاذقية، حسب ذات المصدر.

وحسب ما نقلته سكاي نيوز، عن شهود عيان، قد يصل إيجار الغرفة الواحدة إلى 350 ألف ليرة سورية، رغم أنها غير مؤهلة للسكن إطلاقا.

ولجأ أخرون للسكن داخل الخيام على الرغم من الظروف الصعبة التي تقبع درجة الحرارة المتدنية على رأس قائمتها.

وخلف الزلزال الذي ضرب سوريا قبل شهر من الآن أضرارا مادية جسيمة أنهكت البلاد المنهكة من الحرب أصلا.

وجاء ذلك، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية تحول دون قدرة السوريين على تأمين أقل مستلزمات عيشهم.