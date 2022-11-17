أزمة جديدة تواجه شيرين في مصر

تواجه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أزمة جديدة بخصوص مفاوضاتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ودخلت الفنانة في نزاع قضائي مع الشركة قبل فترة، حيث طالبتها الشركة، بتعويض مادي عن إخلالها بالتعاقد الذي تم بينهما سنة 2019.

ونقل مصدر مقرب من الفنانة والشركة أن: “ما تردد عن فسخ التعاقد بين شركة روتانا، والفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب أزمتها الصحية غير صحيح. إذ بدأ النزاع القضائي قبلها بفترة”.

وتابعت: “الشركة، أقامت دعواها ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية. لمطالبتها بالتعويض المادي عن إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، وطالبتها بسداد التعويض”.

وطالبت الشركة، الفنانة بصفتها الشخصية، وكممثل قانوني لشركة La Mere for artistic productions holding، بسداد 10 ملايين جنيه.

وأكد ذات المصدر، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومحاميها الخبير القانوني حسام لطفي، مازالوا على تواصل لتجديد وحسم المفاوضات، قبل موعد الجلسة المقرر عقدها يوم 29 نوفمبر الحالي.

هذا ووقعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عام 2019، عقدا مع شركة “روتانا” للإنتاج الفني، لتقديم ألبومين. على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة.

وطرحت الفنانة عقب عودتها للتعاون مع شركة روتانا، أغنية بعنوان “مش قد الهوى”، في أفريل 2020. وفي ديسمبر 2021، قامت بطرح 4 أغاني، وسط غياب الدعاية تماما عنها من جانب الشركة المنتجة.

ولم يتم طرح أي بوسترات أو برومو دعاية للترويج لها، كما تم تسريب أغاني “ملكش مكان” و”سيدنا القماص”، قبل طرحها رسميا.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت مؤخرا عبر برنامج “الحكاية”، عودتها مجددا إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، مما اثار جدلا كبيرا بين جمهورها وزملائها.