أزمة جوية تهدد ألمانيا

يتعرض موقع التراث العالمي التابع لليونسكو، قصر وحدائق سانسوسي في بوتسدام، ألمانيا، للتهديد بسبب تغير المناخ. وفقًا لتقرير حديث صادر عن يورونيوز.

ويشير نفس الأمر إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن مواقع التراث العالمي الأخرى معرضة للخطر. بشكل متزايد أيضًا، نتيجة لآثار تغير المناخ.

وأثيرت مثل هذه المخاوف بعد أن كان شهر أغسطس الماضي هو الأكثر سخونة. حيث بلغت درجات الحرارة 0.7 درجة مئوية أعلى من متوسط الفترة 1991-2020، وفقًا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.

وقال مايكل رود، مدير الحدائق في مؤسسة القصور والحدائق البروسية، ليورونيوز إن هناك الكثير مما يدعو للقلق أيضًا.

لقد شعرنا بآثار تغير المناخ هنا منذ حوالي عشر سنوات، ولكن السنوات الست الماضية كانت أكثر خطورة بكثير. إنها تمطر بشكل أقل هنا؛ لدينا تأثيرات الحرارة. لدينا التربة، وجفاف المياه الجوفية؛ لم يعد يتم إعادة الشحن بعد الآن. وبالطبع لدينا مشكلة سقوط الأشجار نتيجة لذلك.

وأعلنت كاثرينا ماثيجا، الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة في مؤسسة القصور والحدائق البروسية. أنها أدخلت مؤخرًا نظام الري الموفر للموارد، والذي كان في السابق خيارًا لا يمكن تصوره في بلد رطب مثل ألمانيا.

وقال ماثيجا إن الفرصة الأخرى التي من شأنها أن تساعد هذه المنطقة هي زراعة شتلات طبيعية من الحدائق. بدلاً من شراء الأشجار من المشاتل كما كان من قبل. السبب الرئيسي هو أن النباتات الصغيرة التي نجت في هذا المكان لديها فرصة أفضل لمقاومة الجفاف والحرارة في السنوات التالية.

أملنا هو أن تتكيف هذه الشجرة مع الموقع بشكل أفضل من الشجرة التي تأتي من المشتل. حيث يتم تدليلها بالمواد المغذية والمياه، وأن تنمو هذه الشجرة بشكل أفضل هنا.

ويوجد إجمالي 1157 موقعًا في دول حول العالم تعتبرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). مواقع للتراث العالمي.