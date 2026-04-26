أزمة حراسة تهز “الخضر” قبل المونديال… إصابة لوكا زيدان تزيد المتاعب

تتواصل متاعب حراسة المرمى في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، بعدما تعرض الحارس لوكا زيدان لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقه غرناطة أمام ألميريا، ضمن منافسات الدرجة الثانية الإسبانية “الليغا 2”.

وغادر زيدان أرضية الميدان في الدقيقة الـ89 وسط مخاوف كبيرة، في لقاء انتهى بخسارة فريقه بنتيجة أربعة أهداف مقابل اثنين، ليزيد بذلك من تعقيد وضعية حراس “الخضر” في فترة حساسة تسبق نهائيات كأس العالم.

وتأتي إصابة زيدان لتضاف إلى معاناة كل من ألكسندر أوكيدجة وأنتوني ماندريا، اللذين يبتعدان بدورهما بسبب الإصابة، ما يضع الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أمام تحدٍ حقيقي لإيجاد حلول أخرى في مركز حساس.

هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول الخيارات المتاحة للناخب الوطني بيتكوفيتش، خاصة في ظل محدودية الأسماء الجاهزة. وهو ما قد يدفع الجهاز الفني إلى البحث عن بدائل جديدة أو منح الفرصة لوجوه شابة في الفترة القادمة.

يذكر أن زيدان قدم مباراة صعبة قبل خروجه، إذ تحصل على تقييم 4.7، في ظل الأداء الجماعي المتذبذب لفريقه خلال الجولات الأخيرة.