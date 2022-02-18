أزمة حقيقية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني بسبب مستقبل كونسيساو

يصنع الصراع بين رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، ووزير الرياضة والتربية البدنية الكاميروني موال كومبي الحدث.

الرجل الأول في الاتحاد الكاميروني راسل الوزير لاخباره بأن تحديد مصير مدرب المنتخب الكاميروني أنطونيو كونسيساو من صلاحياته وليس من صلاحيات وزير الرياضة.

كما أضاف “إيتو” في مراسلته:”إدارة أمور المنتخب الكاميروني من صلاحيات الإتحادية، وهي من تقرر إستمرار أو إنهاء عقد المدرب”.

وختم:”النظر في قرار إقالة أو استمرار المدرب في عمله، لا يزال جاريا ولم يحسم بعد”.

ويعتبر هذا ردا واضحا على تصريح وزير الرياضة الكاميروني الذي أكد في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي استمرار كونسيساو على رأس المنتخب الكاميروني.

طالع أيضا: بالفيديو.. إيتو يتحدى الخضر ويشحن لاعبيه لبلوغ المونديال !

يبدو أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، لا يُريد تضييع بطاقة المرور إلى المونديال بعد الإقصاء من الكان.

إيتو قال لعناصر المنتخب الكاميروني بعد مواجهة مصر:”لدينا مباراة مهمة يوم السبت لتحديد صاحب المركز الثالث، يجب أن ترفعوا رؤوسكم”.

كما أضاف إيتو لزملاء أبو بكر:”لقد بدأنا رحلة لن تنتهي إلا في منافسة كأس العالم المقررة بقطر نهاية العام الحالي”.

وختم إيتو:”أعرف أنكم سترفعون التحدي مُجددا، نحن نعلم أين نريد أن نذهب، وفي شهر مارس سنقطع تأشيرة التواجد في قطر”.

طالع أيضا: أسطورة الكاميرون يتوعد الخضر ويرد على تصريحات ميدو !

توعد نجم منتخب الكاميرون السابق، بيير وومي، المنتخب الوطني الجزائري بالإقصاء من الدور الفاصل لمنافسة كأس العالم.

الظهير الأيسر السابق للكاميرون قال في تصريحات لموقع العربي الجديد نُشرت الأربعاء.

“ما أود قوله إننا سنقصي مصر من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، وسنقصي الجزائر من تصفيات مونديال قطر 2022 أيضا وهذا ما أتمناه”.

وبخصوص تصريحات ميدو عن محاولة ترتيب لقاء الكاميرون أمام مصر سنة 2004:”لا يمكنني قول شيء، لأنني لم أكن حاضرا هناك في 2004، فأنا شاركت في بطولة كأس أمم أفريقيا سنوات 1996، 1998، 2000 و2002″.

كما أضاف:”لا يمكنني أن أرد على كلام ميدو، لأن إيتو فقط هو من يمكنه الرد، وهو من يجب أن يُطرح عليه هذا السؤال..أنا شخصيا طيلة فترة لعبي مع الكاميرون، لم أعرف هذا الأمر إطلاقاً”.

طالع أيضا: كيروش يقصف إيتو قبل مواجهة الكاميرون ومصر !

قصف المُدرب البرتغالي لمُنتخب مصر، كارلوس كيروش، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.

وذلك بعد أن وصف الأخير مواجهة المنتخبين في الدور نصف النهائي بالحرب الحقيقية.

كيروش قال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس:

“تصريحات إيتو كانت غير موفقة، لأن كرة القدم لا تتعلق بالحروب.. هي لعبة خلقت للسعادة، وعلى إيتو أن يعلم أن الحروب والموت كانت على أبواب استادات الكاميرون فقط”.