أزمة سبتة الإسبانية.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 57 قتيلا

إرتفعت حصيلة ضحايا المغربيين خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، من المغرب إلى 57 قتيلا.

وأعلنت الحكومة الاسبانية اليوم الجمعة نقلا عن رويترز عن ارتفاع عدد ضحايا معابر سبتة إلى 57.

ووفقا للمصدر ذاتها أكد السلطات الاسبانية انها نجحت في احتواء التدفق الهائل للمغربيين في محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية.

وأشارت رويترز إلى أن غالبية من عبروا الحدود برا وبحرا، وتجاوز عددهم 50 ألفا، بدأوا بالفعل في العودة طوعا.

وكشف ممثل الحكومة الإسبانية في جيب ​سبتة أن 57 جثة انتشلت من الجانب الإسباني للحدود، مع احتمال وجود ضحايا آخرين في الجانب المغربي.

وأوضح المسؤول ذاته أن بعضهم لاقى حتفه غرقا وسُحق آخرون في ‌أثناء محاولتهم تسلق حاجز الأمواج الذي يمتد عليه السياج الحدودي.