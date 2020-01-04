“أزمة سليماني”.. ألمانيا والإتحاد الأوروبي يدخلان على الخط

نقلت صحيفة ألمانية، اليوم السبت، أنّ هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، يسعي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران.

وهذا في محاولة لمنع التصعيد، بعد الغارة الجوية، التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني.

وصرّح ماس لصحيفة “فيلت أمزونتاغ”: “سنبذل كل ما في وسعنا خلال الأيام المقبلة لمنع حدوث تصعيد آخر في الموقف في الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وفي حوار مع شركائنا بالمنطقة بما في ذلك إجراء محادثات مع إيران”.

وأضاف أنّه على إتصال وثيق مع نظيريه البريطاني والفرنسي، وجوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي ومع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

من جانبه، شدد وزير خارجية الإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال إتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، على “الحاجة إلى إحتواء التصعيد”.