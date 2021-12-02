أزمة شبيبة القبائل تنفرج والفريق سيعود لأجواء التدريبات

بعد أربعة أيام من الحجر الصحي، وجد أخيرا فريق شبيبة القبائل، حلا لمشكلة الفريق باستئناف التدريبات تحسبا لمبارياته القبلة.

وكشفت مصادر “النهار”، بأن بعثة الشبيبة ستغادر غدا الجمعة، فندق “الرمال الذهبية” بزرالدة، أين كانت تخضع للحجر الصحي.

ومن المقرر أنا يتم نقل بعثة الفريق، إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، لاستكمال حجرهم الصحي، وخوض تدريباتهم.

يذكر أن السلطات الوطنية، فرضت الحجر الصحي على بعثة الشبيبة، فور عودتهم من سوازيلاندا، عقب خوضهم مباراة كأس الكاف.