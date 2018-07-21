أزمة “فرحات” مع “لوهافر” تنتهي بسلام

كشف، “أوزفالد تانشو”، مُدرب نادي “لوهافر”، بأن مُسلسل الدولي الجزائري، زين الدين فرحات قد إنتهى بعودة الأخير للعمل مع زملائه.

وأشارت جريدة “paris normandie” بأن “زينو”، وبعدما قاطع بداية تربص عميد الفرق الفرنسية، قرر التراجع والعودة للتدريبات، قبل فوات الأوان.

وكان أفضل ممرر حاسم في الليغ 2 الموسم الفارط، راغبا في تغير الأجواء والإنتقال لـ”مونبوليي” أو “نانت” اللذين طلبا خدماته.

ويبقى أمل النجم السابق لـ”إتحاد العاصمة”، في التوقيع مع ناد جديد قائما، خاصة وأن الميركاتو لايزال مفتوحا لغاية نهاية “أوت”.