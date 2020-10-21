أزمة في “غلطة سراي” بسبب “فيغولي”

تسبب النجم الجزائري “سفيان فيغولي” بأزمة في فريقه “غلطة سراي”، بعد أن قرر اللجوء إلى الفيفا للحصول على مستحقاته.

قرار “فيغولي” كان له تبعيات كثيرة، أولها أن المدرب “تيريم” عاقبه بطريقته وفضل عدم الإعتماد عليه أمام “ألانياسبور”.

ومن جهة أخرى، قرار “تيريم” بإبعاد “سوسو” عن التشكيلة جعله يخسر نقاطا ثمينة في بداية الدوري التركي.

جماهير “السيم بوم” هي الأخرى لم تتحمل تصرف اللاعب والمدرب وطالبت إدارة الفريق بإيجاد حل لهذه الوضعية.

يذكر أن “فيغولي” يعتبر أحد أبرز لاعبي الفريق التركي وتواجده في أحسن لياقة يعني تطور أداء “غلطة سراي”.