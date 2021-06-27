أزمة في فرنسا بطلها غويري

تسبب الجزائري الأصل، أمين غويري، في أزمة حقيقية بين الإتحاد الفرنسي لكرة القدم وناديه نيس، بسبب رفض هذا السماح له بالمُشاركة مع آمال الديكة في الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستقام الشهر القادم بمدينة طوكيو اليانانية، وهو ما أثار سخط وسائل الإعلام المحلية.

وأكد المدير الرياضي للعقبان، جوليان فورنيي، بأن موقف إدارته واضح ولن يتغير، مهما كانت الظروف، بإعتبارها أعلمت هيئة نويل لوغريت بأنها لن تُسرح مُهاجمها، حتى قبل إعلان القائمة الرسمية، ولكن المدرب سيلفان ريبول بقي مُتشبا بفكرة ضمه لغويري وإستدعاه للأوليمبياد.

وصرّح فورنيي قائلا لجريدة “ليكيب” :”القانون واضح وفي صالحنا، هذه المُنافسة لا تدخل ضمن تواريخ الفيفا، ولا يوجد ما يُجبرنا على تسريح غويري“.