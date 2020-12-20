أزمة في ميلان بسبب بن ناصر

أكد اللاعب السابق لميلان، جيوسيبي بانكارو، بأن إصابة الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ستحدث أزمة داخل صفوف “الروسونيري” خلال الفترة القادمة.

وتحدث الظهير الأيسر لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا :”أعتقد بأن غياب بن ناصر، سيؤثر سلبا وسط الميدان بشكل كبير”.

وأضاف :”بيولي لن يكون قادرا على تعويضه بسهولة، لأن الميلان لا يمتلك تعدادا كبيرا، مُقارنة باليوفي وإنتر ميلان”.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء، سيغيب الى غاية بداية العام الجديد 2021 على أقل تقدير، بسبب مُشكل على مُستوى الفخذ.

ويحتاج أفضل لاعب في “الكان 2019″، لراحة مُطلقة خلال الفترة الحالية، على أن يخضع لفحوصات جديدة في الأيام القادمة.

وسيُضيع اليساري أربعة مُباريات على أقل تقدير، مع “الديافلو”، وستكون أولها أمام ساسولو اليوم الأحد.