قناة النهار أزمة كيس الحليب مستمرة.. والفلاح الأجنبي المستفيد الأول بقلم النهار أونلاين نشر في 12 مارس 2022 - 23:04 شارك غرِّد أرسل 112 0 أزمة كيس الحليب مستمرة.. والفلاح الأجنبي المستفيد الأول إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/LAKDT اقرأ أيضا هذه هي التكلفة التقريبية لإحتياجات يوم واحد من شهر رمضان قناة النهار 10 مارس toutes options: إختتام فعاليات البطولة الوطنية لسباق الدراجات النارية فئة الموتوكروس قناة النهار 26 فيفري عبد العالي دروة: منحة البطالة تسحب إذا عُرض على الطالب فرصتي عمل ورفضهما قناة النهار 22 فيفري مدير وحدة وهران أوريناف: تسليم 4 قوارب لميناء سكيكدة اليوم قناة النهار 22 فيفري الحماية المدنية لولاية البليدة تكشف عن الحالة التي وجدو فيها الطفل خليل قناة النهار 07 مارس الدرك يكشف حالة الطرقات على خلفية التقلبات الجوية..وتسجيل وفاة 3 أشخاص في حوادث مرور قناة النهار 04 مارس النهار تقف على ظاهرة الركن العشوائي للسيارات.. بين اللامسؤولية وغياب الحضائر قناة النهار 21 فيفري لحظات مؤثرة جدا .. شاهد ردة فعل أولياء الطلبة العائدين من اوكرانيا عند وصولهم الى أرض الوطن قناة النهار 03 مارس ملفات ثقيلة تحاصر وزارة الفلاحة أمام صمت الرجل الأول بالقطاع قناة النهار 10 مارس روبورتاج: كسير.. ثروة حيوانية وجمال طبيعي قناة النهار 09 مارس