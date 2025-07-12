أزمة مالية خانقة تُهدد مستقبل ترجي مستغانم

وجد نادي ترجي مستغانم نفسه في مواجهة تحديات جسيمة، أبرزها الأزمة المالية الخانقة التي تُلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل الفريق.

وتُهدد بشكل مباشر إمكانية انطلاق التحضيرات كما هو مخطط له، مما ينعكس سلبًا على مسار النادي في بطولة القسم الأول.

وفي ظل هذه الأوضاع المعقدة، أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية لترجي مستغانم، بيبي تقي الدين، عن نيته في الانسحاب من منصبه.

وذلك بسبب الضغوطات المالية الكبيرة وغياب الموارد الكافية لضمان تسيير النادي بطريقة مستقرة واحترافية.

وجاء بيان إدارة “الحواتة” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك” على النحو التالي:” “بات من المستحيل مواصلة مهامي في ظل انعدام الدعم المالي الضروري لتأمين مستلزمات التحضيرات الأساسية، وكذلك تغطية التكاليف المرتفعة المرتبطة بالمشاركة في بطولة القسم الأول”.

وأضاف البيان:”الوضع الحالي لا يسمح بمواصلة العمل وفق ما يقتضيه طموح النادي وجماهيره”.

وتُشير المعطيات الراهنة إلى أن غياب الدعم المالي في المدى القريب يُهدد بتأجيل، أو حتى إلغاء، بداية التحضيرات، ما يُحمّل الجهات الوصية والسلطات المحلية، إضافة إلى محبي النادي، مسؤولية تاريخية تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ الفريق من مصير مجهول قد تكون عواقبه وخيمة.

وفي هذا السياق، وجهت إدارة النادي نداءً مفتوحًا لكل الغيورين على الفريق، أفرادًا ومؤسسات، للمساهمة في تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة فتح أبوابها أمام جميع الداعمين والمستثمرين الراغبين في تسلم زمام المسؤولية والمشاركة في حماية النادي ومكتسباته.