قناة النهار أزمة مياه الشرب … عندما تعجز البلديات عن تسيير أهم مورد بسكيكدة بقلم قناة النهار نشر في 23 ديسمبر 2022 - 10:44 أزمة مياه الشرب شارك غرِّد أرسل 23 0 أزمة مياه الشرب … عندما تعجز البلديات عن تسيير أهم مورد بسكيكدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pCjzi اقرأ أيضا "رئيس الجمهورية ينبهر بالصناعة الميكانيكية العسكرية ويوجّه رسالة .."بركاونا من التركيب فقط قناة النهار 14 ديسمبر زين عامر: لا أحد غير ميسي يستطيع إختراق الدفاع وفتح اللعب قناة النهار 12 ديسمبر إعادة بعث التنمية على مستوى المناطق الريفية..رهان لإستقرار المواطن بتيسمسيلت قناة النهار 06 ديسمبر دلال خير: شقيقان مصابان بفقر الدّم الحاد ويحتاجان إلى عملية زراعة النخاع العظمي التي تجرى في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر تراجع في منتوج الحمضيات.. والأسعار عند مستوى ال 150 دج للكيلوغرام بالشلف قناة النهار 21 ديسمبر الشيخ النوي: البيض وعين تموشنت وبرج غدير بدون إنارة عمومية والمسؤولين لا حدث قناة النهار 13 ديسمبر طالع هابط: النوي خلطها و ينتفض ضد رئيس بلدية بوزريعة بسبب طرده لمعاق يعمل السندويشات أمام الجامعة قناة النهار 06 ديسمبر زين عامر: ترك المنافس يبادر في الهجوم كان متعمد من قبل المنتخب الارجنتيني لهذا السبب قناة النهار 13 ديسمبر وزير الصناعة يوضّح : "الديازال مكاش والجزائر ليست خردة لهذه السيارات" قناة النهار 08 ديسمبر النهار ترندينغ: التوأمين صفاء وشفاء يشفيان ويعودان لحياتهما الطبيعية بعد تكفل رئيس الجمهورية بهما قناة النهار 05 ديسمبر