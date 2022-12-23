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قناة النهار

أزمة مياه الشرب … عندما تعجز البلديات عن تسيير أهم مورد بسكيكدة

بقلم قناة النهار
أزمة مياه الشرب … عندما تعجز البلديات عن تسيير أهم مورد بسكيكدة
أزمة مياه الشرب
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أزمة مياه الشرب … عندما تعجز البلديات عن تسيير أهم مورد بسكيكدة

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