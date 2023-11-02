أزمة نفاذ الوقود ..مدير مستشفى الشفاء بغزة يستغيث

دعا مدير مستشفى الشفاء بغزة النازحين والمرضى بالمستشفى إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.

وأعلن المدير عن توقف المولد الرئيسي في مجمع الشفاء الطبي والعمل بالمولد الثانوي. حيث تم إطفاء الكهرباء في بعض الأقسام في المستشفى بسبب نفاذ كمية الوقود.

كما أكد ذات المسؤول المستشفى يعمل على الحفاظ على المنظومة الصحية في المجمع.

هذا ويدعو مدير مستشفى الشفاء العالم إلى إمداد المستشفيات بالوقود فورا قبل فوات الاوان.