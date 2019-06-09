أزمة “هواوي”… الصين تتخذ خطوة غير متوقعة

قامت الصين بخطوة غير متوقعة، بعدما حظرت الولايات المتحدة، بيع التكنولوجيا، إلى “هواوي تكنولوجيز الصينية”.

وحسب وكالة “رويترز”، استدعت الصين شركات تكنولوجيا عالمية، لإجراء محادثات الأسبوع الماضي، وطلبت منها البقاء في السوق وعدم التسرع لاتخاذ إجراءات.

وذكرت مصدر لـ”رويترز”، أن “مايكروسوفت الأميركية” قالت، إن اجتماعا للشركة مع المسؤولين الصينيين، لم يتضمن تهديدا مباشرا، لكنهم أوضحوا للشركة، أن الامتثال للحظر الأميركي، سيقود على الأرجح إلى تعقيدات لكل أطراف القطاع.

وقال مصدر بشركة تكنولوجيا أميركية أخرى في الصين، أطلعه زملاؤه على الاجتماع، إن اللهجة كانت “أهدأ كثيرا” من المتوقع، بحسب “رويترز”.

وتابع ذات المتحدث: “أعتقد أنهم يدركون أنهم مازالوا بحاجة للتكنولوجيا والمنتجات الأميركية في الوقت الحالي، تحقيق الاكتفاء الذاتي يستغرق وقتا، ولا يمكن أن يطردونا إلا بعد ذلك”.

وإدراج “هواوي”، على القائمة السوداء، يحظر على الشركات الأميركية، إمدادها بالعديد من السلع والخدمات.

مما قد يصبح ضربة قاسمة، أدت لتصعيد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

وبدورها، تنفي الشركة الصينية “هواوي”، أن معداتها تشكل تهديدا أمنيا.

وإثر القرار الأميركي، أعلنت “بكين” أنها ستصدر قائما خاصة بها للكيانات الأجنبية، كما لمحت إلى أنها ستحد من إمدادات المعادن النادرة، إلى الولايات المتحدة.