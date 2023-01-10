أزمة وفساد البطاطا.. وزير الفلاحة يخرج عن صمته

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن منتوج البطاطا وفير ولا يوجد أية أزمة. كما أوضح وزير الفلاحة خلال استضافته في برنامج 52 دقيقة اقتصاد على قناة النهار، أن في مارس 2022 تم التكلم مع كل الفاعلين. حيث وفّر القطاع عدة إمكانيات على غرار التقنية والمالية وطريقة تخزين البطاطا.

في حين، أشار هني، إلى أن مخزون استراتيجي بلغ حوالي 60 ألف طن من البطاطا. مضيفا أن في نوفمبر ارتفع سعر هذه المادة 70 دينار جزائري، وعند إخراج 10 آلاف طن إلى سوق استقرت الأسعار.

كما قال وزير الفلاحة، إن الجزائر تملك حاليا 50 ألف طن من البطاطا مردفا “عندنا ديناميكية جديدة لتغطية السوق الوطنية”.

وبخصوص الصفحات التي تتحدث عن وجود كميات كبيرة من البطاطا الفاسدة، أوضح المتحدث “أنه لا يمكن القول كميات كبيرة”. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق والسهر على مراقبة كل عمليات التخزين لهذه المادة المهمة. كما أكد وزير الفلاحة، أن هذه السنة لا يوجد أزمة اسمها بطاطا.

وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إن استيراد لحوم البقر الطازجة سيتم رسميا بعد انتهاء المفاوضات. كما أوضح، الوزير، أنه سيتم استيراد كميات ضخمة من اللحوم تحسبا لشهر رمضان المبارك.

في حين، أشار وزير الفلاحة، خلال استضافته ببرنامج 52 دقيقة اقتصاد على قناة النهار، إلى أن استيراد لحوم البقر الطازجة ستكون من طرف المؤسسة العمومية “أفيار”. وعن أسعار هذه اللحوم المستوردة، فكشف هني، أنها لن تتعدى 1200 دينار جزائري.