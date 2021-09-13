أزواو: “عيبود سكت عن الحق للدفاع عن المصالحه الشخصية”

فتح العصو المساهم في النادي الهاوي، وعضو مجلس الإدارة الجديد، رشيد أزواو النار على الناطق الرسمي مولود عيبود، معتبرا أن هذا الأخير سكت عن حق الشبيبة للمدافعة عن المصالح الشخصية.

وصرح أزواو، خلال الندوة الصحفية للإدارة الجديدة: “عيبود موظف في الشبيبة، وما قاله جاء دفاعا عن الأشخاص ومصالحهم الشخصية”.

وأضاف: “عيبود شهد النكر الحاصل في الفريق، وسكت على ذلك، لم يتجرأ على الإستقالة، وهذا للحفاظ على أجرته الشهرية”.

وأردف: “لدينا وثائق جد خطيرة ضد هؤلاء الأشحاص، ولم نشأ الكشف عنها احتراما للشبيبة التي لا تستحق ما يحدث فيها اليوم”.

وتابع رشيد أزواو: “أتينا إلى شبيبة القبائل من أجل انقاذها من يد هؤلاء، واعادة الفريق إلى سابق عهده من جديد”.