أزيد مـن 900 رحلة تنطلق مــن محطـة الخروبة خلال أيام العيـد

تجهيز المحطة بأكثر من 40 «كاميرا» مراقبة لتأمينها

توقعات ببلوغ 30 ألف مسافر يوميا خلال فترة الذروة

كشف المدير العام لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر «سوڤرال»، عز الدين بوشهيدة، أنه تم تخصيص أزيد من 900 رحلة يوميا نحو مختلف خطوطها الداخلية، خلال الثلاثة أيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، كما تم تجهيز محطة خروبة بأزيد من 40 كاميرا لتأمين المواطنين وممتلاكتهم.

وأشار بوشهيدة، إلى أن المؤسسة ستؤمن أزيد من 900 رحلة يوميا انطلاقا من محطة الخروبة تحسبا لعيد الأضحى، ومن المتوقع أن لا يتجاوز عدد المسافرين 30 ألف يومي خلال هذه الفترة.

خاصة أن عيد الأضحى هذه السنة يتزامن مع العطلة الصيفية، وبالتالي لا يوجد ضغط كبير على الخطوط، مما يسمح بالتكفل بهم بكل أريحية من دون ضغط.

وسيتم تدعيم برنامج المحطة البرية الخروبة الذي يخص الخطوط الكبيرة التي تشمل الوجهات خارج الولاية، عن طريق رفع عدد الحافلات الخاصة، ويبلغ عددها 300 حافلة إضافية خلال يومي عيد الأضحى.

إلى جانب سيارات الأجرة ما بين الولايات، قصد ضمان وسائل النقل للمسافرين للاستجابة لجميع الطلبات المحتملة، يبرز ذات المسؤول.

وتعرف محطة الخروبة، في المناسبات الدينية والوطنية حركة كثيفة للمسافرين المغادرين للعاصمة، وصلت في الأربع سنوات الماضية إلى معدلات قاربت 50 ألف مسافر يوميا.

وهو ما يشكل أزيد من 25 من المئة من مجموع المسافرين عبر بقية المحطات التي تشرف شركة «سوڤرال» على استغلالها وتسييرها.

وأبرز بوشهيدة من جهة أخرى، أن كافة الإجراءات والتدابير، قد اتخذت سواء بالنسبة لرحلات الذهاب أو العودة إلى العاصمة، وقال إنه لن يشكل تدفق الحافلات بعد فترة العيد على المحطة أي مشكل، كما كان يسجل في السنوات الماضية.

مضيفا أن الوصول إلى المحطة البرية الرئيسية الخروبة دفعة واحدة للحافلات وفي نفس التوقيت سيتم في ظروف عادية وسلسلة.

من جهة أخرى، تم تخصيص مداومات لنقل المواطنين خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى، تتمثل في ضمان الحد الأدنى من الخدمات للوجهات التي لا تتعدى مسافتها 150 كلم، وستخصص رحلات نحو المسافات الطويلة على مستوى كل المحطات البرية التي تشرف عليها الشركة.

وذكر بوشهيدة، أنه تم تدعيم شبكة كاميرات المراقبة بنسبة 80 من المئة، حيث تم وضع أزيد من 40 كاميرا حفاظا على سلامة وأمن وممتلكات المواطنين من مختلف الجرائم خلال تنقلهم على مستوى المحطة البرية للخروبة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن لمراقبة مداخل ومخارج المحطة أيام عيد الأضحى.