أزيد من ألفين تدخل للحماية المدنية بسبب التقلبات الجوية خلال يوم

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، بسبب التقلبات الجوية الأخيرة أزيد من 2746 تدخل.

وحسب ما أفاد به ملازم أول زهير بن أمزال، خلال اتصال هاتفي “بالنهار”

فإن عناصر الحماية الحماية المدنية سجلت 2746 تدخل خلال 24 ساعة.

وشمل التدخل مختلف نشاطات الحماية المدنية سواء حوادث المرور أو الإجلاء الصحي وكذا التقلبات الجوية.

وبخصوص التقلبات الجوية قال الملازم، أن الحماية المدنية سجلت تدخل من أجل إزالة الثلوج لفك العزلة عن الطرقات التي تسبب التساقط الكثيف للثلوج في غلقها

في ولايات تيزي وزو ،البويرة، المدية، بجاية، البليدة، عين الدفلى، جيجل.

وأضاف المتحدث، أن تسرب الغاز تسببت في وفاة 4 أشخاص، 2 في ولاية وهران وحالة وفاة بولاية باتنة وأخرى في ولاية البليدة.

وقال أن الإضطربات الجوية تسببت في حادثي مرو، أحدهما في البويرة أدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة شخص بجروح.

بالإضافة إلى حادث آخر بولاية البلدية ،حيث أسفر انقلاب سيارة عن وفاة شخص.

وأوضح المتحدث ، أنه يلاحظ انخفاض في حوادث المرور مقارنه بالسنوات الماضية.