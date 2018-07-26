أزيد من ألفي “محبوس” نالوا شهادتي الباك والبيام بسجن تيبازة

بلغ عدد المحبوسين الناجحين في إمتحان شهادة البكالوريا 1258 محبوسا من بين 4391 مترشحا إجتازوا هذا الإمتحان النهائي هذه السنة.

كما بلغ عدد المحبوسين الناجحين في إمتحان شهادة التعليم المتوسط 2189 من بين 4698 من الذين أقدموا على إجتيازه أيضا.

وقد بلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني خلال هذا الموسم، أزيد من 40 ألف مسجل في حين بلغ عدد المسجلين في التعليم العالي 42.937 مسجل.

سيتم تكريم الفائزين منهم بشهادة البكالوريا والتعليم المتوسط لدورتي ماي وجوان 2018.

وهذا على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالمؤسسة العقابية للقليعة بتيبازة.

ويأتي تكريم هؤلاء نظير المجهودات المبذولة طوال سنة من طرف المحبوسيبن ومؤطريهم على مستوى المؤسسات العقابية.