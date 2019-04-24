أزيد من ألفي مخالفة في الثلاثي الأول لـ 2019 بهذه الولايات

أسفرت تدخلات أعوان المراقبة التابعين لقطاع التجارة بست ولايات من غرب البلاد عن تسجيل 2.095 مخالفة تجارية خلال الثلاثي الأول من سنة 2019

وأوضحت المديرية الجهوية للتجارة، أن هذه المخالفات التي تم تسجيلها عبر ولايات سعيدة، معسكر، تيسمسيلت، غليزان، الشلف وتيارت

التي تغطيها المديرية المذكورة أسفرت عن تحرير 1.958 محضر مخالفة تجارية وغلق 326 محل تجاري.

وتتعلق المخالفات ذات الصلة بالممارسات التجارية البالغ عددها 1.381 بعدم الفوترة وعدم الإعلام بالأسعار وعدم إشهار البيانات القانونية ومعارضة المراقبة

وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري وممارسة أسعار غير شرعية وغيرها.

وفيما يخص قمع الغش تم إحصاء 714 مخالفة منها عدم إحترام إلزامية النظافة وخداع أو محاولة خداع المستهلك وعدم إحترام إلزامية سلامة المنتوج.

وذكر نفس المصدر أن أعوان المراقبة قاموا بالولايات المذكورة خلال نفس الفترة بـ47.779 تدخلا

منها 25.955 في مجال الممارسات التجارية و 21.824 تدخلا تخص قمع الغش.

كما قدرت قيمة المواد غير المطابقة المحجوزة عبر نفس الولايات أزيد من 11 مليون و700 ألف دج، في حين بلغت القيمة المالية لعدم الفوترة أزيد من 1 ملياردج.

وأظهرت نتائج التحاليل 43 عينة غذائية غير مطابقة من أصل 317عينة تم إقتطاعها لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية و الفيزيوكيميائية.