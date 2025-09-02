أزيد من ألف قتيل بانزلاق أرضي في السودان

لقي أكثر من ألف شخص حتفهم، في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور غرب السودان، حسب ما أعلنت اليوم الثلاثاء، “حركة تحرير السودان” التي تسيطر على المنطقة.

وقالت الحركة -في بيان- إن انزلاقات أرضية كبيرة ومدمرة أدت إلى دمار كامل لقرية ترسين شرق جبل مرة، بالقرب من منطقة سوني. ومصرع كامل سكانها الذين يُقدر عددهم بأكثر من ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال. لم ينجُ منهم سوى شخص واحد، وفق المعلومات الأولية.

وأوضح البيان أن الكارثة وقعت الأحد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أوت المنصرم.

