أزيد من ربع مليون مكتتب سددوا الشطر الأول من سكنات عدل 3

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الأول من المرحلة الأولى في صيغة عدل 3 عن طريق الدفع الالكتروني. قد تجاوز ربع مليون مكتتب، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمكتتبين الذين أتموا عملية التسديد 312.521 مكتتبًا. بعد عشرة (10) أيام فقط من تاريخ فتح المنصة الإلكترونية للدفع، الموافق لـ 21 ديسمبر 2025، ما يعكس الإقبال الكبير. على هذه الصيغة ونجاعة نظام الدفع الالكتروني المعتمد.

وللمزيد من المعلومات أو للإجابة عن استفسارات وانشغالات المكتتبين، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت تصرفهم.