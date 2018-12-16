أزيد من ملياري دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وكوريا الجنوبية

تعد كوريا الجنوبية أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر، حيث بلغ حجم المبادلات، قرابة 2.3 مليار دولار أمريكي سنة 2017، حسب أرقام كشفت عنها الجمارك الجزائرية.

حيث تصل الصادرات الجزائرية نحو 700 مليون دولار أمريكي، و كذا 1.6 مليار دولار أمريكي من الواردات.

و خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018، بلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية 609 مليون دولار أمريكي.

فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد 474 مليون دولار أمريكي.

و يربط الجزائر و كوريا الجنوبية، إتفاق شراكة إستراتيجية وقعت في مارس 2006، وفق نفس المصدر.

ما يجعل الجزائر البلد الإفريقي الوحيد الذي يوقع على مثل هذه الإتفاقية مع كوريا الجنوبية.