أزيد من مليون و371 ألف مكتتباً سجّلوا في عدل 3

بلغ عدد المسجلين عبر منصة التسجيل المخصصة لبرنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3”, 1.371.386 مكتتب, عبر كامل التراب الوطني, إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء, حسبما أعلنت عنه وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل ببرنامج عدل 3 يوم الغد الأربعاء، 17 جويلية 2024 ابتداء من الساعة (08:00) صباحا إلى غاية السادسة (18:00) مساءً.

كما أكدت الهيئة ذاتها، ان العملية ستستمر كل يوم حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل.