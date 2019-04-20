أزيد من مليون و600 ألف جزائري يعانون من الاكتئاب!

حسب نتائج دراسة حول المرض شملت 11 دولة إفريقية نشرها موقع «بزنس إنسايدر»

جيبوتي احتلت المرتبة الأولى والجزائر السادسة إفريقيا

احتلت الجزائر المرتبة السادسة إفريقيا من حيث عدد المصابين فيها بالإكتئاب بمليون و600 ألف، وذلك مناصفة مع كل من المغرب وليبيا.

فيما احتلت تونس المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بـ5.1 من المئة من مجموع سكانها.

وحسب نتائج دراسة حول الاكتئاب في الدول الإفريقية، قام موقع «بزنس إنسايدر» بنشرها، تم من خلالها تصنيف 11 دولة يعاني سكانها من الاكتئاب.

حيث تمركزت الجزائر في المركز السادس، واحتلت الصدارة جيبوتي، تأتي بعدها تونس والرأس الأخضر، بوتسوانا، إثيوبيا، أوغندا، إفريقيا الجنوبية.

وحسبما أورده الموقع، فإن مليون و683 ألف جزائري يعانون من الاضطربات النفسية الناتجة عن الاكتئاب.

في حين تحصي المملكة المغربية 1 مليون 484 ألف حالة اكتئاب، بالمقابل يعاني 265 ألف ليبي من الاكتئاب.

وتشير الدراسة إلى أن هناك 322 مليون حالة تعاني من اضطرابات الاكتئاب في جميع أنحاء العالم.

ويوجد منها في المنطقة الإفريقية 29.19 مليون حالة، مشيرة إلى أنه يقف وراء تسجيل 800 ألف حالة انتحار سنويا.