أزيد من من 10 آلاف أضحية مستوردة ستصل إلى ميناء جيجل

من المنتظر أن تصل باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف أضحية مستوردة إلى ميناء جيجل.

وتعد هذه الباخرة هي الأولى التي تدخل عبر ميناء جيجل والخامسة التي تصل الموانئ الجزائرية.

وأقلعت الباخرة قبل أسبوع من ميناء ميديا الروماني وعلى متنها 10540 رأس غنم.

وسيتم تفريغ الباخرة من الأضاحي بعد رسوها بالميناء وتحويلها إلى مراكز الحجر الصحي المخصصة للغرض.

وكانت بتاريح 20 أفريل قد رست أوّل باخرة apus بميناء الجزائر العاصمة محملة بـ15 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا.

كما رست الباخرة الثانية JERSEY، يوم21 افريل ، بميناء الجزائر محمّلة بـ12 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا،

بينما يوم 23 أفريل وصلت الباخرة الثالثة جوليا إلى ميناء الجزائر محملة محملة بـ 16 ألف بالأضاحي المستوردة من رومانيا. كما سيتم تفريغ الباخرة الرابعة بميناء الجزائر.

ووصلت اليوم إلى ميناء وهران، باخرة محملة بـ 13 ألف رأس من الغنم قادمة من اسبانيا.