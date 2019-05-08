أزيد من 10 آلاف شرطي لتأمين الجزائر العاصمة خلال شهر رمضان

جندت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال شهر رمضان المبارك، مايزيد عن 10 آلاف شرطي لتأمين المواطنين وممتلكاتهم خلال شهر رمضان

وكذا تسهيل حركة المرور والوقاية على إمتداد طول شبكة الطرقات لقطاعات الإختصاص،وفق ما كشف عنه بيان لمصالح ذات السلك النظامي.

وأوضح المصدر، أن التشكيلات الأمنية ستعمل على ضمان التغطية الأمنية من خلال نصب تشكيلات على مستوى الأسواق المساجد والأماكن والساحات العمومية

بالإضافة إلى أماكن التسلية ومحطات نقل المسافرين،التي تعرف إقبال عدد كبير من المواطنين، خلال رمضان لضمان تأمين فعلي لهذه النقاط.

وأضاف أن مختلف عناصر الشرطة ستقوم خلال الشهر الفضيل، بتأمين الحدائق العمومية، وأماكن التسلية، التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين والعائلات

التي تقصدها خاصة خلال الفترة الليلية للترفيه عن النفس، وعليه سيتم ضمان تواجد تشكيلات أمنية بعين المكان بضمان تغطيتها .

ناهيك عن تأمين مختلف التظاهرات الرياضية الثقافية والفنية، التي ستقام بقطاع الإختصاص في نفس الفترة من خلال تكثيف الدوريات

وأبرز البيان، أنه تم تخصيص أفواج ميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعمة بتشكيلات أخرى مهمتها تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية

من الباعة غير الشرعيين مع تكثيف الدوريات راجلة وراكبة لمحاربة ظاهرة إنشاء الحظائر غير الشرعية،وكذا ردع المخالفات المتعلقة بالصحة والبيئة

كما ستتولى فرق نشطة بالزي المدني مواجهة قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات التي تسجل غالبا خلال الساعات الأخيرة قبل الإفطار.