أزيد من 10 ملايين تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة

يلتحق غدا الثلاثاء، أزيد من 10 ملايين و500 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة. في ظل إجراءات صحية صارمة فرضتها الوضعية الوبائية بسبب كورونا.

مواصلة تلقيح مستخدمي قطاع التربية..

وقد قررت سابقا وزارة التربية الوطنية تأجيل الدخول المدرسي الذي كان مقررا يوم 7 سبتمبر. لإعطاء مزيد من الوقت قصد مواصلة تلقيح مستخدمي قطاع التربية. وإعداد إحصاء دقيق للملقحين.

التدريس بنظام التفويج للعام الثاني على التوالي..

للعام الثاني على التوالي، كيفت وزارة التربية الوطنية المخططات التعليمية بما يتماشى والبروتوكول الصحي الذي فرضته الوضعية الوبائية. حيث لجأت إلى نظام التفويج ضمانا للتباعد الجسدي وحفاظا على صحة الجميع.

إلا ان الوزارة الوصية قامت بتغيير بعض الشروط، على غرار الحجم الساعي الذي سيتم رفعه إلى ساعة عوض 45 دقيقة.

وسيتم تقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية، يتراوح عدد تلاميذ كل فوج بين 20 و24 تلميذا، مستثنيا من التقسيم. مع الاستغناء عن التفويج في المواد ذات الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة، واستغلال أمسية الثلاثاء للدراسة.

“الكوارث الطبيعية وطرق التعامل معها”..درس افتتاح الموسم الدراسي

بالنسبة للدرس الافتتاحي لهذا الموسم فقد اختير موضوع “الكوارث الطبيعية وتلقين التلاميذ طرق التعامل معها”. حيث شدد وزير التربية الوطنية على ضرورة إيلاء الدرس الافتتاحي هذا الأهمية القصوى. مع وجوب تقديمه في كامل ربوع الجمهورية.

استلام 473 مؤسسة تعليمية جديدة..

وبمناسبة الدخول المدرسي، سيستلم القطاع 473 مؤسسة تعليمية جديدة، من بينها 303 مدرسة ابتدائية، 73 ثانوية و 97 متوسطة.

وبخصوص هياكل الدعم، فانه من المتوقع استلام 587 مطعم وداخليتين في الطور الابتدائي. فيما سيستفيد طور التعليم المتوسط من 45 نصف داخلية و6 داخليات جديدة. في الوقت الذي سيتدعم فيه التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني بـ 39 نصف داخلية و7 داخليات.