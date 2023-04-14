أزيد من 10 ملايين مواطن يملكون البطاقة الذهبية

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أمس الخميس، أن أزيد من 10 ملايين مواطن يملكون حاليا البطاقة النقدية “الذهبية”.

وأورد الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن عدد البطاقات النقدية “الذهبية” المتداولة حاليا يبلغ 10.7 ملايين. من بينها 4.4 ملايين بطاقة جديدة تم إصدارها خلال الثلاث سنوات الماضية. بالإضافة إلى تجديد ما يفوق 6.7 ملايين بطاقة خلال سنتي 2021 و2022.

وأكد الوزير أن مؤسسة بريد الجزائر تتوفر على مركز لشخصنة البطاقات الذهبية يسمح بإصدار بطاقات جديدة وتجديد بطاقات انتهت مدة صلاحيتها.

مشيرا إلى انه تم ادراج “تسهيلات جديدة في طلب هذه البطاقة”، وهذا في اطار “تحديث خدمات الزبون عبر الانترنت”.

ودعا المسؤول الأول عن القطاع المواطنين الذين يملكون حسابا جاريا في بريد الجزائر الى تقديم الطلب عبر تطبيق E.CCP للحصول على هذه البطاقة.

مشيرا الى أنه منذ استحداث هذا التطبيق تم التكفل بأزيد من 800 ألف طلب على المستوى الوطني.

هكذا يتم سحب أزيد من 200 ألف دج

وفي رده عن سؤال لأحد نواب المجلس حول تسقيف السحوبات المالية بـ200 ألف دج منذ جائحة كورونا، قال الوزير أنه “لسحب أموال تفوق هذه القيمة المالية في الظروف المستعجلة. يمكن استعمال وسائل الدفع الكتابية المتاحة. على غرار الصكوك المصادق عليها أو التحويلات من حساب الى حساب آخر وكذا تحصيل الصكوك البريدية باعتماد نظام المقاصة”.

ومن أجل الحد من تداول الأموال ورقيا، دعا الوزير الى تشجيع الدفع الالكتروني على غرار خدمات الدفع عبر الانترنت وعبر البطاقة النقدية “الذهبية”.

الى جانب الخدمات التي يقدمها تطبيق “بريدي موب” عبر الهواتف الذكية والذي سجل سنة 2022 “أزيد من 23 مليون عملية”.

مشيرا الى أن “حوالي مليوني مواطن يستعملون حاليا هذا التطبيق بصفة مستمرة”.

وفي إطار تجسيد الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، أوضح الوزير أنه تم “إحصاء 1400 موقع على المستوى الوطني”.

كاشفا عن وجود “مناقصة تعدها سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لتغطية المناطق المعنية بهذه الخدمة بصفة تدريجية”.