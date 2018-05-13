أزيد من 100 طلب من “الزماڤرة” لاستحداث مؤسسات مصغرة بالجزائر

سجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أكثر من مائة طلب من شباب الجالية منذ جانفي.

من أجل الاستثمار في الجزائر عن طريق استحداث مؤسسات مصغرة.

وأوضحت المديرة العامة للوكالة، سميرة جايدر رفقة المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، محمد حمودي.

ان جل الطلبات سجلت من الجالية المقيمة بفرنسا، سجلوا طلبهم عن بعد بغية الاستثمار في الجزائر باستحداث مؤسسات مصغرة.

من بينهم 60 طلبا مسجلا على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 49 طلبا على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .

وذكرت جايدر أن هذا الاجراء يندرج في اطار تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية لتشجيع أفراد الجالية على المشاركة في تطوير الاقتصاد.

سيما بالاستفادة من آليات المرافقة والامتيازات التي تم وضعها لفائدة الشباب حاملي المشاريع لخلق مؤسسات مصغرة.

من بينها تلك المتعلقة بالتمويل وآجال التسديد، فضلا على إجراءات المتخذة

لدراسة الملفات.

وتم اتخاذ عدة اجراءات تسهيلية وتحفيزية بغية تشجيع الرعايا الجزائريين بالخارج.

لا سيما منهم الشباب، للمجيء والاستثمار في بلدهم وتسخير مهاراتهم وكفاءاتهم في خدمة وطنهم.

كما أوضح حودي أنه يجري توجيه الشباب حاملي المشاريع نحو قطاعات منتجة وخلاقة للثروة.

وتتماشى مع الاحتياجات على المستوى المحلي وذات الاولوية لتنويع الاقتصاد الوطني.

على غرار قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والبيئة وكذا تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

ذكر حمودي أنه تم لحد الآن انشاء ما يقارب 500 الف مؤسسة مصغرة، سمحت بخلق أكثر من مليون منصب شغل.