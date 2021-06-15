أزيد من 100 مليار سنتيم استفاد منها المترشحون الشباب في التشريعيات

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة، محمد شرفي، اليوم الثلاثاء، عن القيمة المالية التي استفاد منها أزيد من 5 ألاف و573 مترشح و1114 قائمة مستقلة.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بقصر المؤتمرات، كشف شرفي إن هؤلاء المترشحين استفادوا من دعم الدولة بمبلغ إجمالي قدره 100 مليار و671 ألف و900 سنتيم، أي مليار و671 ألف و900 دينار جزائري.

ومن جهة أخرى، كشف شرفي إنه تم إيداع 2433 ملف منهم 1189 من قبل الحزاب السياسية و 1244 من قبل القوائم المستقلة إلى غاية 28 أفريل الماضي.

قبل أن يضيف شرفي، إنه تم قبول 2288 ملف ترشح منهم 1080 ل 22 حزب داخل الوطن و6 أحزاب ترشحت في الخارج فقط و 1088 من القوائم الحرة.