أزيد من 1000 طفل من النعامة يستفيد من المخيمات الصيفية بعين تموشنت ومستغانم

استفادت ولاية النعامة من حصة 1000 مستفيد من العطل في المخيمات الصيفية، موزعة على أربع دفعات، كل دفعة بها 250 مستفيد.

أول انطلاقة كانت يوم 29 جوان 2019 نحو مخيم الميناء الصغير مستغانم، ومخيم بني صاف، وكذلك ولاية عين تموشنت.

مع العلم أن الحصص موزعة على مستوى12 بلدية من ولاية النعامة، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية النعامة، من أجل تهيئة الظروف النقل والايواء المستفيدين من العطل الصيفية.

كما خصصت مديرية الشباب والرياضة لولاية النعامة زيارات فجائية لكل المراكز المخيمات الصيفية التي يقطن فيها أطفال ولاية النعامة وذلك لمراعات الظروف.