أزيد من 107 ألف عملية قيد وإنشاء مؤسسات جديدة منذ بداية 2020

بلغت عمليات قيد وانشاء مؤسسات جديدة في السجل التجاري أزيد من 107 ألف خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.

كشفت وزارة التجارة، في بيان لها، أن عمليات التسجيلات في السجل التجاري وكذا عمليات التعديل والشطب التي تم إحصاؤها خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 قدرت بـ 241.892 عملية، تشمل 107.967 عملية قيد و انشاء مؤسسات جديدة منها 97.080 أشخاص طبيعيين و 10.887 أشخاص معنويين.

وأضافت وزارة التجارة أنه بالنسبة للمقارنة لعمليات القيد في السجل التجاري في التسعة الأشهر الأولى بين سنتي 2019 و 2020، فان القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في سنة 2019 كان 85.329 فيما بلغ 97.080 السنة الجارية، أي بنسبة ارتفاع بلغت 13.77 بالمائة.