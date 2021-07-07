أزيد من 11 ألف جرعة من اللقاح تم استلامها بولاية عين تموشنت

كشف الدكتور، عفيفي عبد القادر، رئيس اللجنة الولائية للوقاية من كوفيد19 لإذاعة عين تموشنت. عن تسجيل حالتي وفاة اليوم الأربعاء بالوباء في الولاية. كما تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن رئيس اللجنة الولائية للوقاية من كوفيد19 لإذاعة عين تموشنت عن استلام 11311 جرعة من اللقاح ضد كوفيد 19. كما جرى تلقيح 7275 شخص منذ بدء العملية. من جانب آخر أعلن عن وصول لقاح جديد الى الولاية الأسبوع المقبل هو لقاح sinovac.