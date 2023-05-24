أزيد من 11 مليون بطاقة ذهبية مُتداولة لبريد الجزائر

كشفت وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، أن عدد البطاقات النقدية الذهبية لبريد الجزائر تجاوزت عتبة 11 مليون بطاقة متداولة.

وحسب بيان للوزارة، فإن “تعميم استعمال البطاقة النقدية يعتبر أحد الشروط الأساسية لترقية الدفع الالكتروني”.

وتلعب البطاقة الذهبية، دورا هاما في تخفيف الضغط على مكاتب البريد من خلال عمليات السحب عبر الشبابيك الآلية.

والتي تدعمت هي الأخرى مؤخرا ب600 شباك آلي إضافي بزيادة تفوق 40 بالمائة.

إضافة إلى 54 فضاء مخصص للخدمات الحرة عبر الشبابيك الآلية، والتي يجري استكمال تعميمها عبر مختلف ولايات الوطن.

هذل ويمكن لحاملي البطاقة النقدية الذهبية والبطاقة البنكية على حد سواء استعمال وسائل السحب والدفع لبريد الجزائر و البنوك.