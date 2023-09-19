أزيد من 11 مليون تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة

يلتحق اليوم الثلاثاء، أزيد من 11 مليون تلميذ، بمقاعد الدراسة في هذا الدخول المدرسي.

وفي إطار الدخول المدرسي الجديد، خصصت الوزارة جملة من التعليمات والمستجدات. على غرار تسليم المنحة المدرسية قبل الدخول، ومجانية الكتب والمطاعم.

وأكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في وقت سابق، أن المدرسة تحظى بالأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة.

وأشاد الوزير بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية من إدارات ومجالس منتخبة في سبيل تحسين ظروف التمدرس. بالسهر على توفير النقل والإطعام وصيانة وتهيئة المدارس الابتدائية.

وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق الموسم الدراسي من هذه الولايات

ويقوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، بإعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي. من ولايتي البيض والنعامة في الفترة الصباحية، وولاية سوق أهراس في الفترة المسائية.

وتحسبا لهذا الموعد، حددت وزارة التربية الوطنية محورين للدرس الافتتاحي، تتمثل في “الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”، بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط. في حين خصص موضوع “تعزيز اللحمة الوطنية” لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي. كما تم تنظيم حملة واسعة لتنظيف وتجميل مختلف المؤسسات التربوية ومحيطها عبر الوطن.

كما سيشهد هذا الموسم اعتماد المعالجة البيداغوجية لصعوبات تلاميذ السنة الأولى متوسط. و في هذا المجال كان مدير التعليم الابتدائي، محمد ضيف الله، قد أكد أنه تم إعداد “قاعدة بيانات” مفصلة لطبيعة “الصعوبات” المسجلة لدى التلاميذ الذين اجتازوا امتحان تقييم المكتسبات. والعمل على معالجتها والتكفل بها انطلاقا من السنة الدراسية الحالية.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال واعتماد الرقمنة في التعليم والتكوين والتوظيف. حيث سيتم برسم هذه السنة الدراسية رقمنه كل قرارات التمدرس وغيرها من العمليات.

وفي مجال التوظيف، خصصت الوزارة منصة رقمية عبر أرضيتها لتسهيل الحركة التنقلية للأساتذة. حيث مكنت هذه الآلية من تلبية رغبات 93 بالمائة من المترشحين إلى جانب تخصيص منصة رقمية أخرى لتوظيف خريجي الجامعات بصفة التعاقد.