أزيد من 12 ألف مؤسسة إستخدمت نظام التصريح عن بعد في وهران

أودعت أكثر من 12.000 مؤسسة منخرطة في الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، تصريحات أجورعمالها وإشتراكاتهم، عن طريق نظام التصريح عن بعد الذي وضع تحت تصرفهم من طرف الصندوق في وهران.

ويستعمل أكثر من 12.000 من ضمن 15.000 مؤسسة بوهران، منخرطة في الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، نظام التصريح عن بعد.

والموضوع تحت تصرفهم منذ سنتين2 لإيداع التصريحات الشهرية والسنوية لأجور عمالهم، وإشتراكاتهم.

ويعتبر إستخدام هذه التكنولوجية على نطاق واسع نجاحا حقيقيا، حيث أن هذا النظام ظهر منذ سنتين فقط.